Відомо, що в ЄС почали створювати запаси. Це робиться для того, щоб захистити населення у разі хімічних, ядерних або біологічних загроз, які можу виникнути на фоні війни в Україні.

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Україну також забезпечили пігулками проти радіації

Так, з допомогою Механізму цивільного захисту з ЄС до України передали 3 мільйони пігулок проти радіації. Цьому посприяли Франція та Іспанія.

Ми вживаємо конкретних заходів, щоб підвищити готовність Європи перед лицем потенційних загроз,

– заявив єврокомісар з кризового управління Янез Ленарчич.

Мовиться про те, що в Євросоюзі створять відразу два резерви:

в одному – захисне спорядження, ліки, а також вакцини від хімічних, біологічних, радіологічних або ядерних загроз;

у другому – дезактиваційні матеріали, які використають, щоб знезаразити людей, інфраструктуру, будівлі або транспортні засоби.

Варте уваги – Яка ситуація на Тернопільщині після витоку аміаку внаслідок обстрілів – дивіться відео: