ЕС ужесточит санкции против нефтяных компаний РФ, но эмбарго не введет, – СМИ

Страны ЕС планируют ввести новые санкции против российских нефтяных компаний "Роснефть", "Транснефть" и "Газпром нефть". В то же время, европейские государства и компании смогут сохранить покупку нефти у России.

Финансирование российских компаний ограничат

"Роснефть", "Транснефть" и "Газпром нефть" уже попали под санкции ЕС из-за вторжения России в Украину. На эти компании распространяются ограничения на кредиты и финансирование.

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Высокопоставленные дипломаты ЕС обсудили 14 марта новый пакет санкции. Ожидается, что российские компании столкнутся с запретом на инвестиции. На них наложат "запрет на сделки".

Эти ограничения заморозят их финансирование из источников в ЕС в новых проектах по добыче и разведке всех ископаемых видов топлива.

Страны ЕС продолжат покупать нефть

Санкционная политика ЕС состоит в том, чтобы максимально нанести ущерб экономике России и минимально – собственной.

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Согласно новому пакету санкций, ограничения не помешают государствам и компаниям ЕС покупать нефть у российских компаний "Роснефть", "Транснефть" и "Газпром нефть".

Это было согласовано после того, как правительства многих стран ЕС попросили об исключениях относительно оплаты счетов российским компаниям. Сообщается, что это привело к задержке в утверждении новых санкций.

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