ЕС внес в черный список 21 российскую авиакомпанию

Евросоюз внес 21 российскую авиакомпанию в "черный список" и запретил им летать в собственном воздушном пространстве. Авиакомпании нарушили международные стандарты безопасности.

Ограничения касаются и крупнейших авиакомпаний

В список попали и крупнейшие авиакомпании России – "Аэрофлот", "Россия", "Победа", Utair и S7. Теперь этим компаниям запрещены полеты в пределах Евросоюза, "поскольку они не отвечают международным стандартам безопасности.

Акутально Шестой пакет санкций ЕС может содержать "нефтяные варианты"

Авиакомпании не имеют действительного сертификата летной годности

Регулятор подчеркнул, что соответствующее решение отражает "серьезные опасения по поводу безопасности из-за принудительной перерегистрации Россией самолетов, принадлежащих иностранным владельцам".

Комиссар ЕС по транспорту Адин Валеан отметил, что федеральное агентство воздушного транспорта России позволило российским авиакомпаниям эксплуатировать сотни иностранных самолетов без действительного сертификата летной годности.

Ограничения не санкционные

Поскольку российские авиакомпании сознательно согласились и сделали это в нарушение соответствующих международных стандартов безопасности, это не могли оставить без внимания.

Это не только нарушает Конвенцию о международной гражданской авиации, но и создает непосредственную угрозу безопасности. Мы живем в условиях неоправданной военной агрессии России против Украины. Но хочу четко объяснить, что это решение не является очередной санкцией против России, оно было принято исключительно по техническим соображениям безопасности,

– отметили в ЕС.

Интересно Мы забрали чужие самолеты, поэтому за границу их больше не выпустят, – министр транспорта России

На Кипре платят за участие в пророссийских митингах: смотреть видео