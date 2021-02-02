В понедельник, 1 февраля, Совет Евросоюза добавил новый цвет к зонам карантинных ограничений – темно-красный. Ранее их было только 5: красный, оранжевый, желтый, зеленый и серый.

Источник: Совет Евросоюза В темно-красную зону будут попадать регионы, где будут фиксировать значительную активность коронавируса. Актуально В Европе мошенники массово продают негативные тесты на COVID-19: Что известно Евросоюз надеется, что скоординированный подход позволит сохранить свободу передвижения людей. Какие страны будут принадлежать к темно-красной зоне Общее количество новых зараженных на определенной территории в течение 14 дней должно составлять 500 или более человек на 100 тысяч населения.

Кроме того, будут попадать в темно-красную зону также территории, на которых обнаружат сразу несколько штаммов COVID-19.

Страны ЕС будут препятствовать "несущественным" путешествиям в страны из темно-красной зоны. В то же время руководство ЕС будет делать все возможное, чтобы создать условия для действительно важных путешествий.

От людей, прибывающих из темно-красной зоны, потребуют сдать тест на коронавирус и пройти карантин или самоизоляцию. Обратите внимание! По состоянию на 2 февраля 2021 года в мире зафиксировано 103 миллиона зараженных COVID-19. Умерли – более 2,2 миллиона инфицированных.