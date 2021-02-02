Темно-красный на карте: ЕС ввел новую зону карантина
В понедельник, 1 февраля, Совет Евросоюза добавил новый цвет к зонам карантинных ограничений – темно-красный. Ранее их было только 5: красный, оранжевый, желтый, зеленый и серый.
Источник: Совет Евросоюза
В темно-красную зону будут попадать регионы, где будут фиксировать значительную активность коронавируса.
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Евросоюз надеется, что скоординированный подход позволит сохранить свободу передвижения людей.
Какие страны будут принадлежать к темно-красной зоне
- Общее количество новых зараженных на определенной территории в течение 14 дней должно составлять 500 или более человек на 100 тысяч населения.
- Кроме того, будут попадать в темно-красную зону также территории, на которых обнаружат сразу несколько штаммов COVID-19.
- Страны ЕС будут препятствовать "несущественным" путешествиям в страны из темно-красной зоны. В то же время руководство ЕС будет делать все возможное, чтобы создать условия для действительно важных путешествий.
- От людей, прибывающих из темно-красной зоны, потребуют сдать тест на коронавирус и пройти карантин или самоизоляцию.
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