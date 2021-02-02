У понеділок, 1 лютого, Рада Євросоюзу додала новий колір до зон карантинних обмежень – темно-червоний. Раніше їх було лише 5: червоний, помаранчевий, жовтий, зелений та сірий.

Джерело: Рада Євросоюзу У темно-червону зону потраплятимуть регіони, де фіксуватимуть значну активність коронавірусу. Актуально В Європі шахраї масово продають негативні тести на COVID-19: що відомо Євросоюз сподівається, що скоординований підхід дозволить зберегти свободу пересування людей. Які країни належатимуть до темно-червоної зони Загальна кількість нових заражених на певній території упродовж 14 днів має становити 500 або більше людей на 100 тисяч населення. Окрім того, потраплятимуть у темно-червону зону також території, на яких виявлять відразу декілька штамів COVID-19. Країни ЄС перешкоджатимуть "несуттєвим" мандрівкам у країни з темно-червоної зони. Водночас керівництво ЄС робитиме усе можливе, щоб створити умови для справді важливих подорожей. Від людей, які прибувають з темно-червоної зони, вимагатимуть здати тест на коронавірус та пройти карантин або самоізоляцію. Зверніть увагу! Станом на 2 лютого 2021 року у світі зафіксовано 103 мільйони заражених COVID-19. Померли – понад 2,2 мільйона інфікованих.