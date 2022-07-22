Соответствующую информацию в ЕС сообщили 21 июля. Именно в этот день Евросоюз утвердил 7 пакет санкций против России.

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Под санкции ЕС попали сирийцы

Сирийский режим оказывает поддержку, в том числе военную, неспровоцированной и неоправданной агрессивной войне россии против Украины,

– говорится в документе.

Именно поэтому лица, причастные к вербовке сирийских наемников для участия в боевых действиях в Украине вместе с российскими войсками, внесены в список подсанкционных. Там фигурируют:

командующий "Армией освобождения Палестины" Мухаммад Ас-Салти , который, по данным ЕС, занимается вербовкой палестинцев для войны в Украине;

, который, по данным ЕС, занимается вербовкой палестинцев для войны в Украине; бывший сирийский военный офицер, лидер группировки "Аль-Ахдат аль-Омария" Абу Хани Шаммут , который по поручению руководства российской ЧВК "Вагнера" вербует бойцов в Украину и Ливию;

, который по поручению руководства российской ЧВК "Вагнера" вербует бойцов в Украину и Ливию; командующий силами обороны Аль-Сукайлабия Набуль Аль-Абдула, набиравший наемников в Сирии с самого начала вторжения россии.

Более того, под санкции попал также командующий национальными силами обороны в городе Махарда Саймон Аль-Вакил, который непосредственно сотрудничает с командованием российских войск в Сирии.

А также гендиректор компании Al-Sayyad Фаваз Гергес и совладелец Al-Sayyad Ясар Хусейн Ибрагим.

Стоит отметить, что компания Al-Sayyad Company известна под названием "Охотники на ИГИЛ". Кроме этого, она работает с ЧВК "Вагнера" в Сирии и занимается защитой интересов россии (в частности, по охране нефтяных объектов). Под санкции компания попала за создание вербовочной сети.

Следует отметить, что ограничения также ввели против:

бизнесмена и владельца сирийской авиакомпании Cham Wings Иссама Шаммута , связанного с режимом Башара Асада;

, связанного с режимом Башара Асада; офицера сирийской армии полковника Салеха аль-Адбуллы , который вербовал солдат из своего подразделения 16 бригады сирийской армии для боевых действий в Украине;

, который вербовал солдат из своего подразделения 16 бригады сирийской армии для боевых действий в Украине; двух сирийских охранных компаний – Sanad Protection and Security Services и Аль-Сайяд. Они также связаны с частной российской компанией "Вагнер", как и их руководители;

Также под санкции попали двое военных и лидер Сирийской политической фракции.

Кратко о 7 пакете санкций ЕС

ЕС ввел 7 пакет санкций 21 июля. Под ограничения попали 57 россиян и юридические лица.

Также среди ограничений – эмбарго на российское золото. В частности, запретили покупать, импортировать, а также трансфер золота (в частности, ювелирных изделий) из россии.

Однако Владимир Зеленский замечал, что этого недостаточно. Пока ЕС не включает газ в санкции, россияне будут прибегать к шантажу и потребуют ослабления санкционного давления.

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