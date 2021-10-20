Специальный представитель ЕС по правам человека также заявил, что в Союзе обеспокоены нарушением прав человека на оккупированной территории Донбасса. Об этом он заявил в комментарии 20 октября во время первого визита в Украину.

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Евросоюз выделит дополнительные деньги для жителей Донбасса

Мы очень обеспокоены гуманитарным положением людей, пострадавших в результате конфликта. Сегодня (речь о 20 октября – 24 канал) мы объявляем, что выделяем еще 3,5 миллиона евро в поддержку уязвимых групп, пострадавших в результате конфликта,

– заявил Гилмор.

Чиновник заверил, что общую сумму, которую ЕС выделит на помощь, доведут до 29 миллионов.

Евросоюз выделит деньги для помощи для жителей Донбасса: смотрите видео

Имон Гилмор пояснил, что Евросоюз очень обеспокоен ситуацией с правами человека на оккупированных территориях Донбасса. Особенно в ЕС обеспокоены состоянием людей, находящихся в заключении, так как в ЕС слышали о пытках и других преступлениях в отношении задержанных.

Поэтому Гилмор призвал боевиков предоставить доступ для международного мониторинга, а также доступ ООН к местам заключения задержанных и возможность говорить с ними.

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