ЕС или Россия: в "Укрзализныце" рассказали, куда чаще всего ездят украинцы

Евройский союз впервые стал самым массовым международным направлением пассажирских железнодорожных перевозок с Украиной. В предыдущие годы лидером среди украинцев, которые ездили поездами, была Россия.

Об этом рассказал начальник департамента пассажирских перевозок дальнего следования "Укрзализныци" Александр Красноштан в интервью "Экономической правде".

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По его словам, самым популярным международным направлением среди украинцев в Евросоюзе стала Польша.

"Интерсити" Киев – Перемышль вообще бестселлер, там почти 100% занятость кресел. Мы начинали с одного поезда, сейчас уже курсирует два, и мы думаем, как увеличивать их количество", – рассказал чиновник.

Представитель "Укрзализныци" также отметил, что сейчас украинцы уже не ездят в Россию так часто, как это было в предыдущие годы.

Среди наиболее популярных направлений – Перемышль, Кошице, Варшава, Рига. Вена очень хорошо продается. В 2017 году мы изменили акцент. До 2017 года Россия была лидером, сейчас это уже ЕС,

– заявил Красноштан.

В то же время, он отметил, что в сообщении со страной-агрессором все еще сохраняется "стабильный пассажиропоток".

Напомним, с 1 октября "Укрзализныця" подняла стоимость билетов на железнодорожные пассажирские перевозки на 12%.