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      ЄС чи Росія: в "Укрзалізниці" розповіли, куди найчастіше їздять українці

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      В "Укрзалізниці" назвали найпопулярніший міжнародний напрямок серед українців
      В "Укрзалізниці" назвали найпопулярніший міжнародний напрямок серед українців / Фото з відкритих джерел

      Європейський Союз вперше став наймасовішим міжнародним напрямком пасажирських залізничних перевезень з Україною. У попередні роки лідером серед українців, які їздили потягами, була Росія.

      Про це розповів начальник департаменту пасажирських перевезень далекого прямування "Укрзалізниці" Олександр Красноштан в інтерв'ю "Економічній правді".

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      За його словами, найпопулярнішим міжнародним напрямком серед українців у Євросоюзі стала Польща.

      ""Інтерсіті" Київ – Перемишль взагалі бестселер, там майже 100% зайнятість крісел. Ми починали з одного потяга, зараз вже курсує два, і ми думаємо, як збільшувати їхню кількість", – розповів чиновник.

      Представник "Укрзалізниці" також зауважив, що наразі українці вже не їздять до Росії так часто, як це було у попередні роки.

      Серед найбільш популярних напрямків – Перемишль, Кошице, Варшава, Рига. Відень дуже добре продається. У 2017 році ми змінили акцент. До 2017 року Росія була лідером, зараз це вже ЄС,
      – заявив Красноштан.

      Водночас, він зазначив, що у сполученні з країною-агресором все ще зберігається "стабільний пасажиропотік".

      Нагадаємо, з 1 жовтня "Укрзалізниця" підняла вартість квитків на залізничні пасажирські перевезення на 12%.

      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Новини Польщі Євросоюз Укрзалізниця залізниця
      Джерело: 24 Канал
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