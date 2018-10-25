ЄС чи Росія: в "Укрзалізниці" розповіли, куди найчастіше їздять українці

Європейський Союз вперше став наймасовішим міжнародним напрямком пасажирських залізничних перевезень з Україною. У попередні роки лідером серед українців, які їздили потягами, була Росія.

Про це розповів начальник департаменту пасажирських перевезень далекого прямування "Укрзалізниці" Олександр Красноштан в інтерв'ю "Економічній правді".

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За його словами, найпопулярнішим міжнародним напрямком серед українців у Євросоюзі стала Польща.

""Інтерсіті" Київ – Перемишль взагалі бестселер, там майже 100% зайнятість крісел. Ми починали з одного потяга, зараз вже курсує два, і ми думаємо, як збільшувати їхню кількість", – розповів чиновник.

Представник "Укрзалізниці" також зауважив, що наразі українці вже не їздять до Росії так часто, як це було у попередні роки.

Серед найбільш популярних напрямків – Перемишль, Кошице, Варшава, Рига. Відень дуже добре продається. У 2017 році ми змінили акцент. До 2017 року Росія була лідером, зараз це вже ЄС,

– заявив Красноштан.

Водночас, він зазначив, що у сполученні з країною-агресором все ще зберігається "стабільний пасажиропотік".

Нагадаємо, з 1 жовтня "Укрзалізниця" підняла вартість квитків на залізничні пасажирські перевезення на 12%.