ЕС поможет Украине построить 12 путепроводов

Советник министра инфраструктуры Украины Виктор Загреба заявил, что Евросоюз поможет Украине построить 12 путепроводов на пересечениях автомобильных и железнодорожных путей.

Об этом говорится на сайте "Эспрессо".

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"Мы понимаем и видим из статистики большую потребность построения новых путепроводов там, где дороги пересекаются с автомобильными дорогами, где большая интенсивность и машин и поездов. 12 таких наиболее критических мест в этом году идентифицированы вместе с "Укрзализныцей" и включены в планы поддержки Евросоюзом инвестиционных проектов в Украине", – сказал Загреба.

Советник министра отметил, что развитие украинских путепроводов уже согласовали в Брюсселе.

Сейчас это уже есть в документах, согласованное в Брюсселе. Не знаю, как быстро это удастся реализовать, но радостная новость такая, что как минимум 12 путепроводов ЕС пообещал помочь построить "с нуля". Это много,

– подтвердил Загреба.

По словам чиновника, путепроводы будут строить на дорогах международного значения, которые пересекаются с железной дорогой. И добавил, что это должен быть инвестиционный план восточного партнерства: ЕС выделяет средства на помощь своим восточным партнерам – 6 стран, ближайших соседей ЕС.

Напомним, в Правительстве убеждают, что более 50% проектов по строительству дорог, запланированных на 2018 год, уже выполнены или находятся на завершающей стадии. В сентябре Кабмин должен дать полную оценку ситуации в отрасли во всех областях.