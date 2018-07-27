ЄС допоможе Україні збудувати 12 шляхопроводів

Радник міністра інфраструктури України Віктор Загреба заявив, що Євросоюз допоможе Україні збудувати 12 шляхопроводів на перетинах автомобільних і залізничних шляхів.

Про це йдеться на сайті "Еспресо".

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"Ми розуміємо і бачимо зі статистики велику потребу побудови нових шляхопроводів там, де залізниці перетинаються з автомобільними дорогами, де велика інтенсивність і машин і поїздів. 12 таких найбільш критичних місць у цьому році ідентифіковані разом із "Укрзалізницею" і включені до плани підтримки Євросоюзом інвестиційних проектів в Україні", – сказав Загреба.

Радник міністра зазначив, що розбудову українських шляхопроводів уже погодили в Брюсселі.

Зараз це вже є в документах, погоджене в Брюсселі. Не знаю, як швидко це вдасться реалізувати, але радісна новина така, що як мінімум 12 шляхопроводів ЄС пообіцяв допомогти збудувати "з нуля". Це багато,

– підтвердив Загреба.

За словами чиновника, шляхопроводи будуватимуть на дорогах міжнародного значення, які перетинаються із залізницею. І додав, що це має бути інвестиційний план східного партнерства: ЄС виділяє кошти на допомогу своїм східним партнерам – 6 країн, найближчих сусідів ЄС.

Нагадаємо, в Уряді переконують, що понад 50% проектів із будівництва доріг, запланованих на 2018 рік, вже виконано або вони перебувають на завершальній стадії. У вересні ж Кабмін має дати повну оцінку ситуації в галузі у всіх областях.