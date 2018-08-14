ЕС предоставит 15,5 миллионов евро Украине на совершенствование госуправления

Европейский Союз выделил Украине 15,5 миллионов на реформу сектора государственного управления.

Об этом сообщает пресс-служба Представительства ЕС в Украине.

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"На основе результатов, достигнутых Украиной в реформировании сектора государственного управления в 2017 году, ЕС решил увеличить помощь Украине в этой важной сфере государственной политики. 15,5 миллиона евро из общей суммы в размере 90 миллионов евро, которые составляют обязательства ЕС по поддержке этой реформы, были согласованы для перевода в государственный бюджет Украины за 2018", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что это уже вторая выплата после первого транша в размере 10 миллионов евро, которые были предоставлены в мае 2017 года. А в 2016 году ЕС одобрил специальную программу помощи реформирования сектора государственного управления размером 104 миллионов евро, которая предусматривает 90 миллионов евро на бюджетную поддержку и 14 миллионов евро на техническую помощь, используемый для предоставления консультативных услуг государственным органам, вовлеченным в внедрения реформы.

Решение о выплате 15,5 миллиона евро из фондов ЕС в государственный бюджет Украины на 2018 год является нашим признанием ощутимого прогресса, которого достигла Украина во внедрении реформы государственного управления

– заявил временный поверенный в делах ЕС в Украине Томас Фреллесен.

По словам министра Кабинета Министров Александра Саенко, в соответствии с соглашением о финансировании программы "Поддержка комплексного реформирования государственного управления в Украине", первая часть транша является фиксированной и составляет 5 миллионов евро, а вторая часть зависит от успешности внедрения реформы и измеряется определенными программой индикаторами.

"Благодаря их выполнению вторая часть транша составляет 10,5 миллиона евро. Средства бюджетной поддержки направляются в государственный бюджет", – подчеркнул Саенко.

Министр добавил, что Украина выполнила 75% поставленных на 2017 год индикаторов. Благодаря выполнению этих и других показателей Украина получила очередной транш.