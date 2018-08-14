ЄС надасть 15,5 мільйона євро Україні на вдосконалення держуправління

Європейський Союз виділив Україні 15,5 мільйона на реформу сектора державного управління.

Про це повідомляє прес-служба Представництва ЄС в Україні.

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"На основі результатів, досягнутих Україною в реформуванні сектора державного управління у 2017 році, ЄС вирішив збільшити допомогу Україні в цій важливій сфері державної політики. 15,5 мільйона євро із загальної суми розміром 90 мільйонів євро, які становлять зобов'язання ЄС щодо підтримки цієї реформи, були узгоджені для переведення до державного бюджету України за 2018 рік", – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що це вже друга виплата після першого траншу розміром 10 мільйонів євро, які було надано у травні 2017 року. А у 2016 році ЄС схвалив спеціальну програму допомоги реформування сектора державного управління розміром 104 мільйонів євро, яка передбачає 90 мільйонів євро на бюджетну підтримку і 14 мільйонів євро на технічну допомогу, що використовується для надання консультативних послуг державним органам, залученим в упровадження реформи.

Рішення про виплату 15,5 мільйона євро з фондів ЄС до державного бюджету України на 2018 рік є нашим визнанням відчутного прогресу, якого досягла Україна в упровадженні реформи державного управління

– заявив тимчасово повірений у справах ЄС в Україні Томас Фреллесен.

За словами міністра Кабінету Міністрів Олександра Саєнка, відповідно до угоди про фінансування програми "Підтримка комплексного реформування державного управління в Україні", перша частина траншу є фіксованою і становить 5 мільйонів євро, а друга частина залежить від успішності впровадження реформи, що вимірюється визначеними програмою індикаторами.

"Завдяки їм виконанню друга частина траншу становить 10,5 мільйона євро. Кошти бюджетної підтримки спрямовуються до державного бюджету", – наголосив Саєнко.

М додав, що Україна виконала 75% поставлених на 2017 рік індикаторів. Завдяки виконанню цих та інших показників Україна отримала черговий транш.