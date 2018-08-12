У ЄС назвали термін, в який очікують початок роботи Антикорупційного суду

У Європейському Союзі очікують, що Антикорупційний суд в Україні запрацює до кінця 2018 року. В об'єднанні наголосили, що боротьба з корупцією є ключовим компонентом Угоди про асоціацію між ЄС і Україною.

Про це йдеться в повідомленні на сайті ЄС.

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Ми з нетерпінням очікуємо, що суд буде повністю функціонувати до кінця року. Європейський союз готовий підтримати цей процес,

– йдеться у повідомленні.

В об'єднанні країн зауважили, що це піде на користь і українським громадянам і підприємствам.

Також, у Євросоюзі нагадали, що антикорупційний інститут має бути повністю незалежним при виконанні свого завдання і одночасно з цим не мати надмірного впливу.

Нагадаємо, 7 червня Верховна Рада підтримала проект закону про створення Вищого антикорупційного суду. У другому читанні та в цілому за нього проголосували 315 народних депутатів. 9 червня голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон про Антикорупційний суд, а 19 червня Порошенко вніс на розгляд парламенту вже технічний документ – законопроект про створення Вищого антикорупційного суду. 21 червня Верховна Рада з другої спроби проголосувала за основу і в цілому зазапуск закону про Вищий антикорупційний суд.