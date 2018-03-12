ЕС продлил санкции против России еще на полгода

Сегодня, 12 марта, Европейский Союз продлил ограничительные меры в отношении российских физических и юридических лиц за "подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины".

Об этом говорится в заявлении ЕС.

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"12 марта 2018 Рада продлила ограничительные меры в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины еще на шесть месяцев, до 15 сентября 2018 Ограничительные меры состоят из замораживания активов и ограничений на поездки", – говорится в сообщении.

Санкции касаются 150 граждан и 38 компаний России. Отмечается, что соответствующая информация и объяснение причин в списке этих лиц и организаций были обновлены по мере необходимости.

Правовые акты будут доступны в Официальном журнале ЕС от 13 марта 2018 года.