ЄС продовжив санкції проти Росії ще на півроку

Сьогодні, 12 березня, Європейський Союз продовжив обмежувальні заходи щодо російських фізичних і юридичних осіб за "підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України".

Про це йдеться у заяві ЄС.

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"12 березня 2018 р. Рада продовжила обмежувальні заходи щодо дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України ще на шість місяців, до 15 вересня 2018 р. Обмежувальні заходи складаються з заморожування активів та обмежень на поїздки", – йдеться у повідомленні.

Санкції стосуються 150 громадян та 38 компаній Росії. Зазначається, що відповідна інформація та пояснення причин переліку цих осіб та організацій були оновлені у міру необхідності.

Правові акти будуть доступні в Офіційному журналі ЄС від 13 березня 2018 року.