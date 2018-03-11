Британський уряд готує неприємний "сюрприз" росіянам

Британський уряд запровадить санкції проти росіян, яких підозрюють у корупційних зв'язках та порушенні прав людини.

Офіційний Лондон готується заборонити в’їзд до Великобританії, а також накласти арешт на активи деяких російських чиновників, пише Sky News.

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До чорного списку, зокрема, можуть потрапити росіяни з так званого "списку Магнітського". Таким чином у Великобританії хочуть скласти власний "список" і внести його у закон про санкції, який зараз проходить через парламент.

Схвалили "список Магнітського" в країні хотіли і до того, як спробували отруїти російського екс-шпигуна Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Проте експерти зазначають, що останні події вплинуть на внесення "списку" в закон.

Що таке "список Магнітського"? У США у 2012 році, а згодом і в ЄС, прийняли закон (більш відомий як "список Магнітського) про заборону в'їзду 18 російським чиновникам-корупціонерам, причетних до смерті юриста Сергія Магнітського у 2009 році. Російський правозахисник розкрив злочинну схему, за допомогою якої співробітники МВС і російські чиновники відмивали мільярди.