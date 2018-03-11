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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Британское правительство готовит неприятный "сюрприз" россиянам

876 Читати новину українською
Тереза Мэй
Тереза Мэй / itv.com

Британское правительство введет санкции против россиян, которых подозревают в коррупционных связях и нарушении прав человека.

Официальный Лондон готовится запретить въезд в Великобританию, а также наложить арест на активы некоторых российских чиновников, пишет Sky News.

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В черный список, в частности, могут попасть россияне из так называемого "списка Магнитского". Таким образом в Великобритании хотят составить собственный "список" и внести его в закон о санкциях, который сейчас проходит через парламент.

Одобрить "список Магнитского" в стране хотели и до того, как попытались отравить российского экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Однако эксперты отмечают, что последние события повлияют на внесение "списка" в закон.

Что такое "список Магнитского"? В США в 2012 году, а впоследствии и в ЕС, приняли закон (более известный как "список Магнитского") о запрете въезда 18 российским чиновникам-коррупционерам, причастным к смерти юриста Сергея Магнитского в 2009 году. Российский правозащитник раскрыл преступную схему, при помощи которой сотрудники МВД и российские чиновники отмывали миллиарды.

Теги: Санкции Новости России Великобритания Новости политики
Источник: 24 Канал
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