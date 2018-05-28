ЕС продлил санкции против Сирии

Евросоюз продлил еще на год санкции против режима в Сирии. В санкционный список входят 259 человек и 76 учреждений, в отношении которых применены визовые запреты и замораживание активов.

Соответствующее решение принял Совет ЕС, сообщает Укринформ.

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"Совет ЕС продлил ограничительные меры против сирийского режима до 1 июля 2019 года. Принимая во внимание репрессии, которые продолжаются, в отношении гражданского населения, ЕС решил сохранять ограничительные меры против сирийского режима и его сторонников, согласно стратегии ЕС в отношении Сирии", – заявили в Совете ЕС.

Отмечается, что экономические санкции ЕС против Сирии включают запрет импорта, ограничения в инвестиционной деятельности, блокирование активов сирийского центрального банка, ограничение экспорта некоторых технологий и оборудования.