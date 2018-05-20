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В Сирию на курорт, – посол САР приглашает российских детей

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В Сирию на курорт, – посол САР приглашает российских детей
В Сирию на курорт, – посол САР приглашает российских детей / Дмитрий Жаворонков

Посол Сирии Рияд Хаддад надеется, что при улучшении ситуации российские дети смогут приезжать в Сирию на средиземноморские курорты.

Об этом сообщает "РИА Новости".

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"Надеюсь, что скоро наступит время, когда Сирия сможет пригласить на отдых на Средиземном море российских детей", – рассказывает посол.

А также выражает надежду, что сирийские дети и дальше смогут приезжать в детский лагерь "Артек", который расположен в оккупированном российскими войсками Крыме.

"Артек" – прекрасный лагерь, где все создано для отдыха детей. Время, проведенное здесь, навсегда останется в их (детей – "24") сердцах, как и друзья из России,
– добавляет Хаддад.

Напомним, президент Сирии Башар Асад рассказал, что его дети в 2017 году отдыхали в лагере "Артек" в оккупированном российскими войсками Крыме.

Дмитрий Саблин процитировал слова сирийского тирана Башара Асада: "Мы хотели бы, в первую очередь, сосредоточиться на работе с молодежью. Мои дети в прошлом году отдыхали в "Артеке". После этого они стали лучше понимать Россию".

Теги: Новости России Аннексия Крыма Новости Крыма Война в Сирии
Источник: 24 Канал
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