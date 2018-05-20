Посол Сирії Ріяд Хаддад сподівається, що у при покращенні ситуації російські діти зможуть приїжджати до Сирії на середземноморські курорти.

Про це повідомляє "РІА Новини".

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"Сподіваюся, що скоро настане час, коли Сирія зможе запросити на відпочинок на Середземному морі російських дітей", – розповідає посол.

А також висловлює надію, що сирійські діти і далі зможуть приїжджати до дитячого табору "Артек", який розташований в окупованому російськими військами Криму.

"Артек"– прекрасний табір, де все створено для відпочинку дітей. Час, проведений тут, назавжди залишиться в їхніх (дітей – "24") серцях, як і друзі з Росії,

– додає Хаддад.

Нагадаємо, президент Сирії Башар Асад розповів, що його діти у 2017 році відпочивали у таборі "Артек" в окупованому російськими військами Криму.



Дмитро Саблін процитував слова сирійського тирана Башара Асада: "Ми хотіли б, в першу чергу, зосередитися на роботі з молоддю. Мої діти в минулому році відпочивали в "Артеку". Після цього вони стали краще розуміти Росію".