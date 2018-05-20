У Сирію на курорт, – посол САР запрошує російських дітей
Посол Сирії Ріяд Хаддад сподівається, що у при покращенні ситуації російські діти зможуть приїжджати до Сирії на середземноморські курорти.
Про це повідомляє "РІА Новини".
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"Сподіваюся, що скоро настане час, коли Сирія зможе запросити на відпочинок на Середземному морі російських дітей", – розповідає посол.
А також висловлює надію, що сирійські діти і далі зможуть приїжджати до дитячого табору "Артек", який розташований в окупованому російськими військами Криму.
"Артек"– прекрасний табір, де все створено для відпочинку дітей. Час, проведений тут, назавжди залишиться в їхніх (дітей – "24") серцях, як і друзі з Росії,
– додає Хаддад.
Нагадаємо, президент Сирії Башар Асад розповів, що його діти у 2017 році відпочивали у таборі "Артек" в окупованому російськими військами Криму.
Дмитро Саблін процитував слова сирійського тирана Башара Асада: "Ми хотіли б, в першу чергу, зосередитися на роботі з молоддю. Мої діти в минулому році відпочивали в "Артеку". Після цього вони стали краще розуміти Росію".