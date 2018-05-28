13:51
28 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
26°C
26°C 7°C
  • вівторок
    25°C 14°C
  • середа
    26°C 11°C
  • четвер
    27°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ВБИВСТВО ДЕПУТАТА ГУРИ У ЧЕРКАСАХ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Трудолюбний Локоть. Руссотуристо за кордоном
Вєсті Кремля
21:12, 26 травня
Вєсті.UA. Жир. Княжа доба у ВР. Белуччі по-українськи
Вєсті.UA
19:24, 26 травня
Яку велику гру під назвою
ЦРУ
09:00, 25 травня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 травня
Згадати Все. Похід у поліклініку
Згадати все
22:49, 25 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ВБИВСТВО ДЕПУТАТА ГУРИ У ЧЕРКАСАХ

ЄС продовжив санкції проти Сирії

31 Читать новость на русском
ЄС продовжив санкції проти Сирії
/ hindustantimes

Проти режиму у Сирії Євросоюз продовжив санкції ще на рік. До санкційного списку входять 259 осіб та 76 установ, відносно яких застосовані візові заборони та заморожування активів.

Відповідне рішення ухвалила Рада ЄС, повідомляє Укрінформ.

Читайте також: У Сирію на курорт, – посол САР запрошує російських дітей

"Рада ЄС продовжила обмежувальні заходи проти сирійського режиму до 1 липня 2019 року. Беручи до уваги репресії, що тривають, відносно цивільного населення, ЄС вирішив зберігати обмежувальні заходи проти сирійського режиму та його прибічників відповідно до стратегії ЄС щодо Сирії", – заявили у Раді ЄС.

Зазначається, що економічні санкції ЄС проти Сирії включають заборонну імпорту, обмеження в інвестиційній діяльності, блокування активів сирійського центрального банку, обмеження експорту деяких технологій та обладнання.

Теги: Новини політики Війна у Сирії Євросоюз Санкції
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Совковое детство – вся правда про СССР и детей в нем
сьогодні, 11:57 Совковое детство – вся правда про СССР и детей в нем
Блог Медіа 1342
Їжа та комуналка: на що найбільше тратяться українці і чому це важливо
сьогодні, 10:12 Їжа та комуналка: на що найбільше тратяться українці і чому це важливо
Соломія Ніколайчук 1355
Почему мода в
сьогодні, 08:39 Почему мода в "ЛНР" не в моде?
Ольга Черненко 1822
Політика Тимошенко, зустріч Меркель із Путіним і загострення на Донбасі – топ-5 блогів тижня
27 травня, 22:00 Політика Тимошенко, зустріч Меркель із Путіним і загострення на Донбасі – топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 1444
Найсмішніші меми тижня: ідеальний кандидат Славко Бобуленський, неоднозначні російські сувеніри
27 травня, 20:00 Найсмішніші меми тижня: ідеальний кандидат Славко Бобуленський, неоднозначні російські сувеніри
1922
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук