ЄС продовжив санкції проти Сирії

Проти режиму у Сирії Євросоюз продовжив санкції ще на рік. До санкційного списку входять 259 осіб та 76 установ, відносно яких застосовані візові заборони та заморожування активів.

Відповідне рішення ухвалила Рада ЄС, повідомляє Укрінформ.

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"Рада ЄС продовжила обмежувальні заходи проти сирійського режиму до 1 липня 2019 року. Беручи до уваги репресії, що тривають, відносно цивільного населення, ЄС вирішив зберігати обмежувальні заходи проти сирійського режиму та його прибічників відповідно до стратегії ЄС щодо Сирії", – заявили у Раді ЄС.

Зазначається, що економічні санкції ЄС проти Сирії включають заборонну імпорту, обмеження в інвестиційній діяльності, блокування активів сирійського центрального банку, обмеження експорту деяких технологій та обладнання.