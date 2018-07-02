ЕС продлит санкции против России: известна дата

Европейский союз готов официально продлить экономические санкции против Российской Федерации за агрессию в Украине в четверг, 5 июля.

Об этом сообщил журналист Рикард Йозвяк в Twitter.

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Экономические санкции ЕС в отношении России должны быть официально продолжены в четверг во второй половине дня,

– написал корреспондент.

Отметим, срок введенных ранее санкций против России заканчивается 31 июля.

Напомним, 29 июня в Брюсселе на саммите ЕС лидеры стран согласовали продление экономических санкций против России в связи с отсутствием прогресса в решении конфликта в Украине. Штрафные меры продлили еще на 6 месяцев.