ЄС продовжить санкції проти Росії: відома дата
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Європейський Союз готовий офіційно продовжити економічні санкції проти Російської Федерації за агресію в Україні у четвер, 5 липня.
Про це повідомив журналіст Рікард Йозвяк в Twitter.
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Економічні санкції ЄС щодо Росії повинні бути офіційно продовжені в четвер у другій половині дня,
– написав кореспондент.
Відзначимо, термін введених раніше санкцій проти Росії закінчується 31 липня.
Нагадаємо, 29 червня у Брюсселі на саміті ЄС лідери країн погодили продовження економічних санкцій проти Росії у зв'язку з відсутністю прогресу у вирішенні конфлікту в Україні. Штрафні заходи продовжили ще на 6 місяців.
Джерело: 24 Канал
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