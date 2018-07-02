ЄС продовжить санкції проти Росії: відома дата

Європейський Союз готовий офіційно продовжити економічні санкції проти Російської Федерації за агресію в Україні у четвер, 5 липня.

Про це повідомив журналіст Рікард Йозвяк в Twitter.

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Економічні санкції ЄС щодо Росії повинні бути офіційно продовжені в четвер у другій половині дня,

– написав кореспондент.

Відзначимо, термін введених раніше санкцій проти Росії закінчується 31 липня.

Нагадаємо, 29 червня у Брюсселі на саміті ЄС лідери країн погодили продовження економічних санкцій проти Росії у зв'язку з відсутністю прогресу у вирішенні конфлікту в Україні. Штрафні заходи продовжили ще на 6 місяців.