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Продовження санкцій проти Росії: Порошенко подякував лідерам ЄС

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Петро Порошенко
Петро Порошенко / liga.net

У Брюсселі лідерами Євросоюзу ухвалено політичне рішення щодо продовження економічних санкцій проти Росії. Президент України Петро Порошенко висловив вдячність лідерам ЄС за непорушні єдність та солідарність з Україною.

Відповідну заяву Петро Порошенко опублікував у Twitter.

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"Слова особливої подяки Анґелі Меркель та президенту Франції Еммануелю Макрону за надану об'єктивну оцінку ситуації на окупованому Донбасі та визнання чіткої відповідальності Кремля за брутальне невиконання Мінських домовленостей. Ціна за агресію і надалі зростатиме, якщо Росія продовжуватиме підривати мирний процес та ігнорувати свої зобов'язання", – зазначив Порошенко. 

Президент України додав, що "спільним фронтом ми зможемо примусити агресора поважати міжнародне право та забезпечити відновлення суверенітету та територіальної цілісності України". 

Нагадаємо, у Брюсселі на саміті ЄС лідери країн погодили продовження економічних санкцій проти Росії у зв'язку з відсутністю прогресу у вирішенні конфлікту в Україні. Штрафні заходи продовжили ще на 6 місяців.

Теги: Новини політики Петро Порошенко Санкції Євросоюз
Джерело: 24 Канал
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