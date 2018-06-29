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22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости политики

Продолжение санкций против России: Порошенко поблагодарил лидеров ЕС

42 Читати новину українською
Петр Порошенко
Петр Порошенко / liga.net

В Брюсселе лидерами Евросоюза принято политическое решение о продлении экономических санкций против России. Президент Украины Петр Порошенко выразил благодарность лидерам ЕС за незыблемые единство и солидарность с Украиной.

Соответствующее заявление Петр Порошенко опубликовал в Twitter.

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"Слова особой благодарности Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону за предоставленную объективную оценку ситуации на оккупированном Донбассе и признание четкой ответственности Кремля за грубое невыполнение Минских договоренностей. Цена за агрессию и в дальнейшем будет расти, если Россия будет продолжать подрывать мирный процесс и игнорировать свои обязательства" , – отметил Порошенко.

Президент Украины добавил, что "общим фронтом мы сможем заставить агрессора уважать международное право и обеспечить восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины".

Напомним, в Брюсселе на саммите ЕС лидеры стран согласовали продление экономических санкций против России в связи с отсутствием прогресса в решении конфликта в Украине. Штрафные меры продлили еще на 6 месяцев.

Теги: Новости политики Евросоюз Санкции Петр Порошенко
Источник: 24 Канал
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