"ЕС" просила депутатов от "Голоса" не голосовать за снятие неприкосновенности с Дубневича

Ходят слухи, что депутаты от партии "Европейская Солидарность" уговаривали народных избранников из "Голоса" не голосовать за снятие неприкосновенности с нардепа Ярослава Дубневича.

Нардеп от фракции "Голос" Роман Лозинский подтвердил это в программе "Политанатомия" на 24 канале.

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"Я, как депутат из фракции "на галерке", замечаю, что "Батькивщина" и "ЕС" часто соблазняются поучать нас или поделиться опытом. Но этот опыт для нас не полезен, даже токсичен, поэтому сегодня (во время голосования за снятие неприкосновенности с Дубневича – 24 канал) мы не прислушались", – добавил он.

На вопрос, пытались ли эти партии "достучаться" до "Голоса" Лозинский ответил, что да, однозначно.

Нам пытались объяснить, почему мы делаем неправильные вещи. Хочу объяснить, что произошло. Ключевой упрек к нам был таким: "вы подменяете собой правоохранительную функцию – не суди и не судим будешь",

– признался нардеп от "Голоса".

Отметим, что большинством голосов парламент 31 октября дал согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Ярослава Дубневича. Движение "Честно" проанализировало, как голосовали партии.



Как голосовали депутаты / Инфографика движения "Честно"