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      "ЕС" просила депутатов от "Голоса" не голосовать за снятие неприкосновенности с Дубневича

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      Рада сняла неприкосновенность с Дубневича
      Рада сняла неприкосновенность с Дубневича / Укринформ

      Ходят слухи, что депутаты от партии "Европейская Солидарность" уговаривали народных избранников из "Голоса" не голосовать за снятие неприкосновенности с нардепа Ярослава Дубневича.

      Нардеп от фракции "Голос" Роман Лозинский подтвердил это в программе "Политанатомия" на 24 канале.

       Важно! Кто такой нардеп Ярослав Дубневич, с которого Рада сняла неприкосновенность

      "Я, как депутат из фракции "на галерке", замечаю, что "Батькивщина" и "ЕС" часто соблазняются поучать нас или поделиться опытом. Но этот опыт для нас не полезен, даже токсичен, поэтому сегодня (во время голосования за снятие неприкосновенности с Дубневича – 24 канал) мы не прислушались", – добавил он.

      На вопрос, пытались ли эти партии "достучаться" до "Голоса" Лозинский ответил, что да, однозначно.

      Нам пытались объяснить, почему мы делаем неправильные вещи. Хочу объяснить, что произошло. Ключевой упрек к нам был таким: "вы подменяете собой правоохранительную функцию – не суди и не судим будешь",
      – признался нардеп от "Голоса".

      Отметим, что большинством голосов парламент 31 октября дал согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Ярослава Дубневича. Движение "Честно" проанализировало, как голосовали партии.


      Как голосовали депутаты / Инфографика движения "Честно"

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Ярослав Дубневич Новости Украины Новости политики Верховная Рада ВО Батькивщина Европейская солидарность Партия Голос
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