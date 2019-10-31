"ЄС" просила депутатів від "Голосу" не голосувати за зняття недоторканності з Дубневича

Ходять чутки, що депутати від партії "Європейська Солідарність" вмовляли народних обранців з "Голосу" не голосувати за зняття недоторканності з нардепа Ярослава Дубневича.

Нардеп від фракції "Голос" Роман Лозинський підтвердив це у програмі "Поліанатомія" на 24 каналі.

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"Я, як депутат з фракції "на гальорці", помічаю, що "Батьківщина" і "ЄС" часто спокушаються повчати нас чи поділитися досвідом. Але цей досвід для нас не корисний, навіть токсичний, тому сьогодні (під час голосування за зняття недоторканності з Дубневича, – 24 канал) ми не дослухалися", – додав він.

На запитання, чи намагалися ці партії "достукатися" до "Голосу" Лозинський відповів, що так, однозначно.

Нам намагалися пояснити, чому ми робимо неправильні речі. Хочу пояснити, що відбулося. Ключовий закид до нас був таким: "ви підміняєте собою правоохоронну функцію – не суди і несудимий будеш",

– зізнався нардеп від "Голосу".

Зазначимо, що більшістю голосів парламент 31 жовтня дав згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт народного депутата Ярослава Дубневича. Рух "Чесно" проаналізував, як голосували партії.



Як голосували депутати/ Інфографіка руху "Чесно"