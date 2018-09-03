ЕС раскритиковал план Терезы Мэй относительно Brexit

Европейский Союз выступает против ключевых предложений премьер-министра Великобритании Терезы Мэй относительно будущей торговой сделки.

Об этом заявил главный переговорщик ЕС по вопросам Brexit Мишель Барнье, сообщает ВВС.

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В течение десятилетий у нас выросла собственная экосистема. Нельзя играть с ней, выбирая кусочки,

– сказал он.

Барнье отметил, что планы "общей книги правил" в отношении товаров, но не услуг – не в интересах ЕС.

Накануне британский премьер заявила, что не собирается идти на компромисс в отношении своих предложений. Барнье на это ответил, что планы Мэй "станут завершением единого рынка и европейского проекта".

По словам главного переговорщика, британцы могли бы остаться на едином рынке, как Норвегия, которая также не является членом ЕС, но тогда им придется взять на себя все соответствующие правила и вклад в европейскую солидарность.

"Если мы позволим британцам выбирать изюм из наших правил, это будет иметь серьезные последствия. Тогда любые другие третьи страны могли бы настаивать на том, чтобы мы предлагали им те же льготы", – сказал он.

Барнье также отметил, что переговоры между Британией и ЕС могут продлить до середины ноября.

Напомним, мультимиллионер Джулиан Данкертон дал миллион фунтов стерлингов (1,28 миллиона долларов) общественной организации People's Vote, которая выступает за проведение второго референдума о выходе Великобритании из состава ЕС.

Что такое Brexit?

Это выход Великобритании из состава Европейского Союза. Референдум по членству Великобритании в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании выразили желание покинуть ЕС, вместо 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.