Великобритания может применить "украинскую модель" для Brexit

Выход Великобритании из ЕС сначала будет "неполным", потому Соединенное Королевство может перенять определенные условия украинского Соглашения об ассоциации с ЕС.

Об этом Посол Украины в Великобритании Наталья Голибаренко заявила в разговоре с Громадским.

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"Обсуждали много моделей. Одни говорили, что это будет "канадская модель" выхода, другие — что "норвежская". Звучали даже варианты, кстати, что будет "украинская модель". И Соглашение об ассоциации между Украиной с ЕС обсуждалось в британском парламенте как возможная модель. Однако теперь это больше выглядит как ноу-хау — особая "британская модель". Что-то в ней будет от норвежского формата: то есть Великобритания, не будучи временно присутствовать в Брюсселе, будет выполнять нормы законодательства, которые принимает Европейский Союз. Частично это будет и модель Соглашения об ассоциации (ЕС с Украиной — ред.), потому что некоторые моменты подходят британцам, так как здесь речь не идет о формальном членстве в ЕС", – отметила посол.

Голибаренко подчеркнула, что в таком случае между Украиной и Великобританией можно будет провести много параллелей.

"Именно поэтому стало интересно наше Соглашение об ассоциации: оно регулирует отношения двоих партнеров, которые находятся не в формальном членстве. Здесь можно было брать модель и рассматривать, как регулировать те или иные вопросы", – добавила дипломат.

Также Голибаренко напомнила о важности заключения нового соглашения с Великобританией после ее выхода из ЕС, так как украинское соглашение об ассоциации после этого перестанет распространяться на эту страну.

Напомним, ранее стало известно, что Brexit может затянуться. Официальный Брюссель хотел в октябре подписать уже конкретный план. Однако премьер-министр Великобритании Тереза Мэй стремится заручиться поддержкой Дональда Трампа на саммите, который пройдет 30 ноября, а до этой даты не планирует подписывать никаких соглашений.

Что такое Brexit? Это выход Великобритании из состава Европейского Союза. Референдум относительно членства Великобритании в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, которые приняли участие в голосовании, изъявили желание покинуть ЕС, между тем 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.