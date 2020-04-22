ЕС решил выделить Украине 1,2 миллиарда евро для противодействия коронавирусу

Европейская комиссия объявила о решении предоставить Украине 1,2 миллиарда евро поддержки во время пандемии COVID-19. Предложение Еврокомиссии в дальнейшем должны одобрить Европейский парламент и Совет ЕС.

Средства ЕС помогут гарантировать макроэкономическую стабильность Украины. Благодаря такой поддержке государство сможет освободить дополнительные ресурсы для защиты граждан и смягчения негативных последствий пандемии для людей, говорится на сайте Президента.

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После одобрения Европейского парламента и Совета ЕС, первый транш может быть выделен как можно быстрее без дополнительных условий. Второй транш может быть предоставлен после выполнения согласованного с ЕС перечня индикаторов уже в четвертом квартале 2020-м или первой половине 2021 года.

Как и в случае с обычной макрофінансовою помощью ЕС, транши будут зависеть также от удовлетворительного прогресса страны-партнера в выполнении программы МВФ и использовании средств фонда.

В целом Евросоюз выделяет около трех миллиардов евро десяти странам-соседям. Украина должна получить 1,2 миллиарда евро. Следующий в списке Тунис – около 600 миллионов евро.

Какую еще помощь оказывал ЕС Украине для борьбы с коронавирусом

Ранее в апреле Еврокомиссия уже приняла решение о выделении пакета помощи Украине в размере 190 миллионов евро на поддержку системы здравоохранения, экономики, малого и среднего бизнеса, защиты уязвимых категорий населения.

Отдельно ЕС выделил 13 миллионов евро на гуманитарные нужды на Донбассе.