Повлияет ли коронавирус на безвиз Украины с ЕС: объяснение Еврокомиссии

Кризис, вызванный коронавирусом, пока никак не повлияет на безвизовый режим между Украиной и Европейским союзом. Несмотря на то, что сейчас есть проблемы с поездками для украинцев в страны Шенгенской зоны.

О том, что в Брюсселе пока никак не планируют пересматривать условия безвизового режима для Украины, заявила замглавы гендиректората Еврокомиссии по политике соседства и расширения Катарина Матернова в интервью "Европейской правде".

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По ее словам, не планируют ничего менять и из-за пандемии коронавируса.

"Если рассуждать логически – как восстановление визового режима помогло бы в противодействии эпидемии?", – отметила Катарина Матернова.

Она добавила, что Еврокомиссия осуществляет ежегодный пересмотр соблюдения условий визовой либерализации. Есть определенные индикаторы, на которые обращают внимание в первую очередь. Но пока Украина не нарушила эти условия. Поэтому о пересмотре безвизового режима речь не идет.

А насчет проблем с путешествиями по странам Шенгенской зоны, то представитель Еврокомиссии отметила, что "даже внутри ЕС нет ясности относительно открытия границы". Как пример она привела тот факт, что когда решит отправиться в Словакию, откуда она родом, то будет обязана две недели после прилета пробыть на карантине.

Обратите внимание! Еврокомиссия рекомендовала странам Евросоюза сохранить закрытыми свои внешние границы еще на один месяц – до 15 июня. А дальше будут думать, что делать, исходя из эпидемиологической ситуации на тот момент. Это означает, что воспользоваться безвизом украинцы и граждане других стран, которые не являются членами ЕС, пока не смогут.



Какие страны открывают границы и когда / Инфографика 24 канала

