Чи вплине коронавірус на безвіз України з ЄС: пояснення Єврокомісії

Криза, спричинена коронавірусом, поки ніяк не вплине на безвізовий режим між Україною та Європейським Союзом. Попри те, що зараз є проблеми з поїздками для українців до країн Шенгенської зони.

Про те, що в Брюсселі поки ніяк не планують переглядати умови безвізового режиму для України заявила заступниця голови гендиректорату Єврокомісії з політики сусідства і розширення Катаріна Матернова в інтерв’ю "Європейській правді".

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За її словами, не планують нічого змінювати і через пандемію коронавірусу.

"Якщо міркувати логічно – як відновлення візового режиму допомогло б у протидії епідемії?", – відзначила Катаріна Матернова.

Вона додала, що Єврокомісія здійснює щорічний перегляд дотримання умов візової лібералізації. Є певні індикатори, на які звертають увагу в першу чергу. Але поки Україна не порушила ці умови. Тож про перегляд безвізового режиму мова не йде.

Натомість щодо проблем подорожей країнами Шенгенської зони, то представниця Єврокомісії відзначила, що "навіть всередині ЄС немає ясності щодо відкриття кордону". Як приклад вона навела той факт, що коли вирішить відправитися в Словаччину, звідки вона родом, то буде зобов’язана два тижні після прильоту пробути на карантині.

Зверніть увагу! Єврокомісія рекомендувала країнам Євросоюзу зберегти закритими свої зовнішні кордони ще на один місяць – до 15 червня. А далі будуть думати, що робити, виходячи з епідеміологічної ситуації на ту мить. Це означає, що скористатися безвізом українці та громадяни інших країн, які не є членами ЄС, поки що не зможуть.



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