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      ЕС согласился ввести санкции против разведки Ирана: известна причина

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      ЕС планирует ввести санкции против разведки Ирана
      ЕС планирует ввести санкции против разведки Ирана / Фото из открытых источников

      В Евросоюзе приняли решение о введении санкций против разведки Ирана за то, что последняя планировала совершение убийств на территории Дании.

      Об этом сообщает глава МИД Дании Андерс Самуэльсен в своем Twitter.

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      По словам политика, такое решение ЕС является сильным и показательным.

      Важный день для европейской внешней политики! ЕС только что согласился ввести в действие санкции против иранской разведывательной службы за планирование убийства на европейской земле. Сильный сигнал со стороны ЕС, что мы не приемлем такого поведения в Европе,
      – говорится в сообщении главы МИД Дании.

      Пока неизвестно, какие именно санкции будут применены.

      Напомним, разведка Ирана планировала теракт на территории Дании, такое в конце октября 2018 года заявил глава датской разведки Финн Борха Андерсен.

      Теги: Новости политики Иран Евросоюз Санкции Дания Теракт
      Источник: 24 Канал
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