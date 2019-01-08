ЕС согласился ввести санкции против разведки Ирана: известна причина

В Евросоюзе приняли решение о введении санкций против разведки Ирана за то, что последняя планировала совершение убийств на территории Дании.

Об этом сообщает глава МИД Дании Андерс Самуэльсен в своем Twitter.

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По словам политика, такое решение ЕС является сильным и показательным.

Важный день для европейской внешней политики! ЕС только что согласился ввести в действие санкции против иранской разведывательной службы за планирование убийства на европейской земле. Сильный сигнал со стороны ЕС, что мы не приемлем такого поведения в Европе,

– говорится в сообщении главы МИД Дании.

Пока неизвестно, какие именно санкции будут применены.

Important day for European Foreign Policy! EU just agreed to enact sanctions against an Iranian Intelligence Service for its assassination plots on European soil. Strong signal from the EU that we will not accept such behavior in Europe. — Anders Samuelsen (@anderssamuelsen) 8 січня 2019 р.

Напомним, разведка Ирана планировала теракт на территории Дании, такое в конце октября 2018 года заявил глава датской разведки Финн Борха Андерсен.