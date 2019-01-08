ЕС согласился ввести санкции против разведки Ирана: известна причина
В Евросоюзе приняли решение о введении санкций против разведки Ирана за то, что последняя планировала совершение убийств на территории Дании.
Об этом сообщает глава МИД Дании Андерс Самуэльсен в своем Twitter.
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По словам политика, такое решение ЕС является сильным и показательным.
Важный день для европейской внешней политики! ЕС только что согласился ввести в действие санкции против иранской разведывательной службы за планирование убийства на европейской земле. Сильный сигнал со стороны ЕС, что мы не приемлем такого поведения в Европе,
– говорится в сообщении главы МИД Дании.
Пока неизвестно, какие именно санкции будут применены.
Напомним, разведка Ирана планировала теракт на территории Дании, такое в конце октября 2018 года заявил глава датской разведки Финн Борха Андерсен.