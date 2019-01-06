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      США заблокировали поставки российских самолетов в Иран

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      Самолет Sukhoi
      Самолет Sukhoi / Фото из открытых источников

      Поставки российских самолетов Sukhoi Superjet 100 в Иран "отложены", ведь министерство финансов США отказалось выдать экспортный сертификат.

      Об этом сообщило издание Meduza.

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      Более 10% этого типа самолетов производятся именно в США, поэтому для поставки лайнеров необходимо получить соответствующее разрешение американских властей. Но кремлевская сторона ирано-российского соглашения не смогла его получить. Российский производитель теперь будет пытаться уменьшить в производстве самолетов количество американских составляющих, но это точно не быстрый процесс.

      Что такое Sukhoi Superjet 100?
      Это первый пассажирский самолет, разработанный в России. Первоначальное рабочее название "Русский региональный самолет", один из самых амбициозных проектов, начатых и финансируемых властями с целью возрождения авиапромышленности до уровня "как в СССР". Стоимость его разработки достигла двух миллиардов долларов, а именно производство полноценно стартовало в 2011 году, главным образом для монопольного заказчика – государственной компании "Аэрофлот". Впрочем, большинство узлов самолета не производятся в России, и более половины акций концерна "Сухой" принадлежит иностранным компаниям.

      Напомним, Иран заключил предварительное соглашение с РФ о закупке 40 самолетов SSJ-100 для местных авиалиний, ведь авиапарк иранских перевозчиков из-за многолетних санкций, которые включали в себя и запрет поставок авиатехники и запчастей, находится в крайне неудовлетворительном техническом состоянии. Власти Ирана объявили о необходимости 500 самолетов. Когда санкции были сняты в 2016 году, иранцам удалось договориться о закупке 100 самолетов Airbus и Boeing 80, однако соглашения были также заблокированы – в 2018 году президент США Дональд Трамп возобновил санкции в отношении Ирана, несмотря на возражения Евросоюза.

      К слову, Sukhoi Superjet 100 неоднократно фигурировал в авиаскандалах. Например, в Мексике в 2016 году из-за замечаний к техническому состоянию самолетов отменили их рейсы, параллельно устроив инспекцию. А в мае 2012 года вообще случилась трагедия – самолет разбился в горах Индонезии.

      Теги: Новости России Торговля Иран авиация Новости США
      Источник: 24 Канал
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