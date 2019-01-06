21:15
6 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ТОМОС РІЗДВО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Кремлівські шпілі-вілі. Псевдо добрі друзі
      Вєсті Кремля
      14:38, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Як затріщали від Томосу скрєпи. Метаморфози пропагандистки
      Вєсті.UA
      17:31, 5 січня
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ТОМОС РІЗДВО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ

      США заблокували постачання російських літаків до Ірану

      710 Читать новость на русском
      Літак Sukhoi
      Літак Sukhoi / Фото з відкритих джерел

      Постачання російських літаків Sukhoi Superjet 100 до Ірану "відкладена", адже міністерство фінансів США відмовилося видати експортний сертифікат.

      Про це повідомило видання Meduza.

      Читайте також: Попри санкції США російська компанія продаватиме Ірану літаки

      Понад 10% цього типу літаків виробляються саме у США, тому для постачання лайнерів необхідно отримати відповідний дозвіл американської влади. Та кремлівська сторона ірано-російської угоди не змогла його отримати. Російський виробник тепер намагатиметься зменшити у процесі виробництва літаків кількість американських складників, але це точно не швидкий процес. 

      Що таке Sukhoi Superjet 100? Це перший пасажирський літак, розроблений у Росії. Первинна робоча назва – "Російський регіональний літак", один з найбільш амбіційних проектів, започаткованих і фінансованих владою з метою відродження авіапромисловості до рівня, "як за СРСР". Вартість його розробки сягнула двох мільярдів доларів, а саме виробництво повноцінно стартувало у 2011 році, головно для монопольного замовника – державної компанії "Аэрофлот". Утім, більшість вузлів літака не виробляються у Росії, та й понад половина акцій концерну "Сухой" належить іноземним компаніям.

      Нагадаємо, Іран уклав попередню угоду з РФ про закупівлю 40 літаків SSJ-100 для місцевих авіаліній, адже авіапарк іранських перевізників через багаторічні санкції – які включали і заборону постачання авіатехніки та запчастин – перебуває у вкрай незадовільному технічному стані. Влада Ірану оголосила про потребу у 500 літаків. Коли санкції було знято у 2016 році, іранцям вдалося домовитися про закупівлю 100 літаків  Airbus і 80 Boeing, однак угоди були також заблоковані – у 2018 році президент США Дональд Трамп поновив санкції щодо Ірану, попри незгоду Євросоюзу.

      До слова, Sukhoi Superjet 100 неодноразово фігурував у авіаскандалах. Наприклад, у Мексиці у 2016 році через застереження до технічного стану літаків скасували їх рейси, паралельно влаштувавши інспекцію. А у травні 2012 року взагалі трапилася трагедія – літак розбився у горах Індонезії.

       

      Теги: Новини Росії авіація Новини США Іран Торгівля
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 6 січня: Україна отримала Томос, ракети РФ у Криму і колапс в аеропорту Львова
      сьогодні , 21:00 Головні новини 6 січня: Україна отримала Томос, ракети РФ у Криму і колапс в аеропорту Львова
      497
      Чим відрізняється католицьке Різдво від православного: цікаві факти
      сьогодні , 20:04 Чим відрізняється католицьке Різдво від православного: цікаві факти
      Юліана Вінтюк 48776
      Найсмішніші меми тижня: Зе-президент, кремлівський недопрезидент і "Томос в хату!"
      сьогодні , 20:00 Найсмішніші меми тижня: Зе-президент, кремлівський недопрезидент і "Томос в хату!"
      3785
      Рушійні наслідки Томосу для РФ, зв'язок Путіна з вибухами у Магнітогорську – топ-5 відео тижня
      сьогодні , 19:30 Рушійні наслідки Томосу для РФ, зв'язок Путіна з вибухами у Магнітогорську – топ-5 відео тижня
      576
      Як зустрічають Святвечір у Західній Україні: традиції, що збереглися
      сьогодні , 18:38 Як зустрічають Святвечір у Західній Україні: традиції, що збереглися
      Анна Косинська 2 12916
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Підсумки тижня: Старт нової хвилі кризи призначили на 12 вересня
       8 вересня 2012 , 16:00 3
      Новий рік Україна зустріне з новим бюджетом
       25 грудня 2011 , 14:03 0
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Ryanair та Wizz Air і близько немає: які авіакомпанії були найпунктуальнішими у 2018-ому
       7 січня , 08:21
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук