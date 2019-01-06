США заблокували постачання російських літаків до Ірану
Постачання російських літаків Sukhoi Superjet 100 до Ірану "відкладена", адже міністерство фінансів США відмовилося видати експортний сертифікат.
Про це повідомило видання Meduza.
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Понад 10% цього типу літаків виробляються саме у США, тому для постачання лайнерів необхідно отримати відповідний дозвіл американської влади. Та кремлівська сторона ірано-російської угоди не змогла його отримати. Російський виробник тепер намагатиметься зменшити у процесі виробництва літаків кількість американських складників, але це точно не швидкий процес.
Що таке Sukhoi Superjet 100? Це перший пасажирський літак, розроблений у Росії. Первинна робоча назва – "Російський регіональний літак", один з найбільш амбіційних проектів, започаткованих і фінансованих владою з метою відродження авіапромисловості до рівня, "як за СРСР". Вартість його розробки сягнула двох мільярдів доларів, а саме виробництво повноцінно стартувало у 2011 році, головно для монопольного замовника – державної компанії "Аэрофлот". Утім, більшість вузлів літака не виробляються у Росії, та й понад половина акцій концерну "Сухой" належить іноземним компаніям.
Нагадаємо, Іран уклав попередню угоду з РФ про закупівлю 40 літаків SSJ-100 для місцевих авіаліній, адже авіапарк іранських перевізників через багаторічні санкції – які включали і заборону постачання авіатехніки та запчастин – перебуває у вкрай незадовільному технічному стані. Влада Ірану оголосила про потребу у 500 літаків. Коли санкції було знято у 2016 році, іранцям вдалося домовитися про закупівлю 100 літаків Airbus і 80 Boeing, однак угоди були також заблоковані – у 2018 році президент США Дональд Трамп поновив санкції щодо Ірану, попри незгоду Євросоюзу.
До слова, Sukhoi Superjet 100 неодноразово фігурував у авіаскандалах. Наприклад, у Мексиці у 2016 році через застереження до технічного стану літаків скасували їх рейси, паралельно влаштувавши інспекцію. А у травні 2012 року взагалі трапилася трагедія – літак розбився у горах Індонезії.