ЄС погодився ввести санкції проти розвідки Ірану: відома причина

В Євросоюзі ухвалили рішення про введення санкцій проти розвідки Ірану за те, що остання планувала здійснення вбивств на території Данії.

Про це повідомляє глава МЗС Данії Андерс Самуельсен у своєму Twitter.

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За словами політика, таке рішення ЄС є сильним та показовим.

Важливий день для європейської зовнішньої політики! ЄС тільки що погодився ввести у дію санкції проти іранської розвідувальної служби за планування вбивства на європейській землі. Сильний сигнал з боку ЄС, що ми не приймемо такої поведінки в Європі,

– йдеться у повідомленні глави МЗС Данії.

Наразі невідомо, які саме санкції буде застосовано.

Important day for European Foreign Policy! EU just agreed to enact sanctions against an Iranian Intelligence Service for its assassination plots on European soil. Strong signal from the EU that we will not accept such behavior in Europe. — Anders Samuelsen (@anderssamuelsen) 8 січня 2019 р.

Нагадаємо, розвідка Ірану планувала теракт на території Данії, таке наприкінці жовтня 2018 року заявив глава датської розвідки Фінн Борха Андерсен.