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      ЄС погодився ввести санкції проти розвідки Ірану: відома причина

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      ЄС планує ввести санкції проти розвідки Ірану
      ЄС планує ввести санкції проти розвідки Ірану / Фото з відкритих джерел

      В Євросоюзі ухвалили рішення про введення санкцій проти розвідки Ірану за те, що остання планувала здійснення вбивств на території Данії.

      Про це повідомляє глава МЗС Данії Андерс Самуельсен у своєму Twitter.

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      За словами політика, таке рішення ЄС є сильним та показовим.

      Важливий день для європейської зовнішньої політики! ЄС тільки що погодився ввести у дію санкції проти іранської розвідувальної служби за планування вбивства на європейській землі. Сильний сигнал з боку ЄС, що ми не приймемо такої поведінки в Європі,
      – йдеться у повідомленні глави МЗС Данії.

      Наразі невідомо, які саме санкції буде застосовано.

      Нагадаємо, розвідка Ірану планувала теракт на території Данії, таке наприкінці жовтня 2018 року заявив глава датської розвідки Фінн Борха Андерсен.

      Теги: Новини політики Іран Євросоюз Теракт Данія Санкції
      Джерело: 24 Канал
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