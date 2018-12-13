ЕС выделил дополнительную сумму для помощи востоку Украины

ЕС выделил дополнительные 4 миллиона евро на гуманитарную помощь востоку Украины в связи с наступлением зимнего периода. Помощь направлена людям, проживающим на неподконтрольных правительству территориях.

Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.

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Еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и кризисного менеджмента Христос Стилианидис отметил, что ЕС продолжит поддерживать тех, кто в этом нуждается.

В ЕС отмечают, что продолжают поддерживать тех, кто живет в условиях

Это наш гуманитарный и моральный долг. Новое финансирование позволит нам обеспечить помощью неконтролируемые правительством районы, где гуманитарная ситуация и дальше очень сложная,

– сказала она.

Помощь направлена тем категориям людей, которые находятся на неподконтрольных правительству территориях зимой. К примеру, речь идет о предоставлении им обогревателей.

Как отмечается, общий объем гуманитарной помощи ЕС Украине с 2014 года составил 116 миллионов евро.

Напомним, Евросоюз перечислил Украине первый транш в размере 500 миллионов евро в рамках новой программы макрофинансовой помощи.