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      ЄС виділив додаткову суму для допомоги сходу України

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      ЄС виділив 4 млн євро на гумдопомогу сходу України
      ЄС виділив 4 млн євро на гумдопомогу сходу України / Фото з відкритих джерел

      ЄС виділив додаткові 4 мільйони євро на гуманітарну допомогу сходу України у зв’язку з настанням зимового періоду. Допомога спрямована людям, які проживають на непідконтрольних уряду територіях.

      Про це йдеться у повідомленні Єврокомісії.

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      Єврокомісар з питань гуманітарної допомоги і кризового менеджменту Христос Стиліанідіс наголосив, що ЄС продовжить підтримувати тих, хто цього потребує.

      У ЄС зазначають, що продовжують підтримувати тих, хто живе в умовах

      Це наш гуманітарний і моральний обов’язок. Нове фінансування дозволить нам забезпечити допомогою неконтрольовані урядом райони, де гуманітарна ситуація і далі дуже складна,
       – сказала вона.

      Допомога спрямована тим категоріям людей, які перебувають на непідконтрольних уряду територіях взимку. До прикладу, йдеться про надання їм обігрівачів.

      Як зазначається, загальний обсяг гуманітарної допомоги ЄС Україні з 2014 року склав 116 мільйонів євро.

      Нагадаємо, Євросоюз перерахував Україні перший транш у розмірі 500 мільйонів євро в рамках нової програми макрофінансової допомоги.

      Теги: Новини України Новини політики Гроші Євросоюз Війна на Донбасі
      Джерело: 24 Канал
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