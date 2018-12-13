ЄС виділив додаткову суму для допомоги сходу України

ЄС виділив додаткові 4 мільйони євро на гуманітарну допомогу сходу України у зв’язку з настанням зимового періоду. Допомога спрямована людям, які проживають на непідконтрольних уряду територіях.

Про це йдеться у повідомленні Єврокомісії.

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Єврокомісар з питань гуманітарної допомоги і кризового менеджменту Христос Стиліанідіс наголосив, що ЄС продовжить підтримувати тих, хто цього потребує.

У ЄС зазначають, що продовжують підтримувати тих, хто живе в умовах

Це наш гуманітарний і моральний обов’язок. Нове фінансування дозволить нам забезпечити допомогою неконтрольовані урядом райони, де гуманітарна ситуація і далі дуже складна,

– сказала вона.

Допомога спрямована тим категоріям людей, які перебувають на непідконтрольних уряду територіях взимку. До прикладу, йдеться про надання їм обігрівачів.

Як зазначається, загальний обсяг гуманітарної допомоги ЄС Україні з 2014 року склав 116 мільйонів євро.

Нагадаємо, Євросоюз перерахував Україні перший транш у розмірі 500 мільйонів євро в рамках нової програми макрофінансової допомоги.