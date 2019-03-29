08:28
29 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПЕНСИЯ НАФТОГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: "Звездные войны" Путина. Ленин против гномов
      Вєсті Кремля
      21:42, 27 марта
      Вести.UA: Мороз подыграл российской пропаганде. Настоящая команда Бойко
      Вєсті.UA
      19:27, 28 марта
      Не имеет права на свои фильмы: как украинский кинематограф превратился в российскую классику
      ЦРУ
      09:00, 22 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Вера vs атеизм
      Згадати все
      22:40, 22 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПЕНСИЯ НАФТОГАЗ

      ЕС выделил Украине более 100 миллионов евро на проекты утепления домов

      23 Читати новину українською
      ЕС выделил Украине более 100 миллионов евро на проекты утепления домов
      ЕС выделил Украине более 100 миллионов евро на проекты утепления домов / Фото из открытых источников

      Европейский Союз выделил 104 миллиона евро (более 3 миллиардов гривен) на выполнение проектов по повышению энергоэффективности жилищного фонда Украины.

      Фонд энергоэффективности Украины, Международная финансовая корпорация (IFC) и "Укргазбанк" подписали трехстороннее соглашение.

      Читайте также: Конгресс США выделит 580 миллионов долларов на борьбу с энергетическим влиянием России

      Координатор сектора энергетики Представительства ЕС в Украине Ольга Бороданкова сообщила, что будут финансировать программы по утеплению зданий для объединений совладельцев многоквартирных домов.

      В рамках внедрения программы повышения энергоэффективности в жилых домах ЕС направил 104 миллиона евро. На сегодня это самая большая сумма из внедряемых программ Евросоюза в Украине, что свидетельствует о том, насколько открыт ЕС к оказанию помощи Украине,
      – сказала Бороданкова.

      Она также добавила, что Европейский Союз и в дальнейшем готов поддерживать жителей Украины, которые "хотят изменить свои потребительские привычки в сторону внедрения энергоэффективных мероприятий.

      Сколько денег выделили на энергоэффективность на 2019 год

      Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко ответил, что в целом в госбюджете на финансирование Фонда энергоэффективности заложено 1,6 миллиарда гривен.

      "Общая сумма финансирования фонда на уровне 1,5 миллиарда гривен, которые уже на счетах Фонда. В этом году заложено в бюджете 1,6 миллиарда гривен и средства от доноров в размере 100 миллионов евро", – подчеркнул Зубко.

      blog_ava
      Прогноз погоды на 29 марта: в Украину медленно возвращается весеннее тепло и солнце
      сегодня
      395
      Теги: Новости Украины Новости недвижимости Украины Новости недвижимости Деньги Евросоюз Энергетика
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Намеренно затягивал дела: о судье, который закрыл 22 производства против пьяных водителей
      28 марта , 23:30 Намеренно затягивал дела: о судье, который закрыл 22 производства против пьяных водителей
      Ірина Шиба 110
      Система завдає удар у відповідь, або Історії суддів, які комусь стали кісткою в горлі
      28 марта , 22:00 Система завдає удар у відповідь, або Історії суддів, які комусь стали кісткою в горлі
      Блог Медіа 1811
      Выборы 2019: какова вероятность переноса второго тура
      28 марта , 21:02 Выборы 2019: какова вероятность переноса второго тура
      Ірина Поліщук 617
      Реклама кандидатов в соцсетях: кто оплачивает и как "топят" конкурентов
      28 марта , 20:01 Реклама кандидатов в соцсетях: кто оплачивает и как "топят" конкурентов
      Світлана Попова 234
      Бизнес кандидатов в президенты и их семей
      28 марта , 19:00 Бизнес кандидатов в президенты и их семей
      Яніна Ткачук 905
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто пойдет и какие у них шансы
       18 марта , 14:12
      Украине стоит инициировать создание международного трибунала, — Чубаров
       25 января 2015 , 01:01 3
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Китаянка провела краш-тест BMW прямо в автосалоне
       1 сентября 2018 , 19:51
      Экзотические типы: какие кузова еще бывают
       15 октября 2018 , 10:40
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук