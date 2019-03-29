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      ЄС виділив Україні понад 100 мільйонів євро на утеплення будинків

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      ЄС виділив Україні понад 100 мільйонів євро на проекти утеплення будинків
      ЄС виділив Україні понад 100 мільйонів євро на проекти утеплення будинків / Фото з відкритих джерел

      Європейський Союз виділив 104 мільйони євро (понад 3 мільярди гривень) на виконання проектів з підвищення енергоефективності житлового фонду України.

      Фонд енергоефективності України, Міжнародна фінансова корпорація (IFC) та "Укргазбанк" підписали тристоронню угоду.

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      Координаторка сектору енергетики Представництва ЄС в Україні Ольга Бороданкова повідомила, що фінансуватимуть програми з утеплення будинків для об'єднань співвласників багатоквартирних будинків.

      У рамках впровадження програми підвищення енергоефективності в житлових будинках ЄС направив 104 мільйони євро. На сьогодні це найбільша сума з впроваджуваних програм Євросоюзу в Україні, що свідчить про те, наскільки відкритий ЄС до надання допомоги Україні,
      – сказала Бороданкова.

      Вона також додала, що Європейський Союз й надалі готовий підтримувати жителів України, які "хочуть змінити свої споживчі звички" в бік впровадження енергоефективних заходів.

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      Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко відповів, що загалом в держбюджеті на фінансування Фонду енергоефективності закладено 1,6 мільярда гривень.

      "Загальна сума фінансування фонду на рівні 1,5 мільярда гривень, які вже на рахунках Фонду. Цього року закладено в бюджеті 1,6 мільярда гривень та кошти від донорів в розмірі 100 мільйонів євро", – наголосив Зубко.

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      Теги: Новини України Євросоюз Новини нерухомості Енергетика Гроші Новини нерухомості України
      Джерело: 24 канал
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