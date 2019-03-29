ЄС виділив Україні понад 100 мільйонів євро на утеплення будинків

Європейський Союз виділив 104 мільйони євро (понад 3 мільярди гривень) на виконання проектів з підвищення енергоефективності житлового фонду України.

Фонд енергоефективності України, Міжнародна фінансова корпорація (IFC) та "Укргазбанк" підписали тристоронню угоду.

Читайте також: Конгрес США виділить 580 мільйонів доларів на боротьбу із енергетичним впливом Росії

Координаторка сектору енергетики Представництва ЄС в Україні Ольга Бороданкова повідомила, що фінансуватимуть програми з утеплення будинків для об'єднань співвласників багатоквартирних будинків.

У рамках впровадження програми підвищення енергоефективності в житлових будинках ЄС направив 104 мільйони євро. На сьогодні це найбільша сума з впроваджуваних програм Євросоюзу в Україні, що свідчить про те, наскільки відкритий ЄС до надання допомоги Україні,

– сказала Бороданкова.

Вона також додала, що Європейський Союз й надалі готовий підтримувати жителів України, які "хочуть змінити свої споживчі звички" в бік впровадження енергоефективних заходів.

Скільки грошей виділили на енергоефективність на 2019 рік

Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко відповів, що загалом в держбюджеті на фінансування Фонду енергоефективності закладено 1,6 мільярда гривень.

"Загальна сума фінансування фонду на рівні 1,5 мільярда гривень, які вже на рахунках Фонду. Цього року закладено в бюджеті 1,6 мільярда гривень та кошти від донорів в розмірі 100 мільйонів євро", – наголосив Зубко.