Еще 200 человек остаются пропавшими без вести в Киевской области, – полиция

В Киевской области уже нашли более тысячи убитых мирных жителей. Кроме того, 200 человек считаются пропавшими без вести.

Неизвестно, сколько тел еще могут найти, рассказал глава полиции Киевской области Андрей Небытов в эфире телемарафона, передает 24 канал.

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Сколько погибших нашли

Небытов рассказал, что уже 1187 мирных жителей Киевщины погибли от рук русской армии.

В Бородянке обнаружили 110 тел, там еще разбирают завалы, потому находят новые. Кроме того, жители области возвращаются домой и сообщают о таких страшных находках.

В Буче завершили эксгумацию тел

С братской могилы в Буче достали 412 убитых и замученных мирных жителей. На месте работал информационный центр, который помогал родственникам опознать и похоронить своих близких.

У многих погибших были следы от расстрелов, то есть русские намеренно убивали их.

Важно – Есть погибшие и заново раненые: азовцы показали последствия ужасной бомбардировки госпиталя: