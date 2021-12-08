В соответствии с указом Лукашенко гражданство Беларуси получили сразу 448 наших сограждан.

Важно Мнения украинцев серьезно разделились из-за вопроса двойного гражданства

Как говорится на сайте президента Беларуси, 448 граждан Украины – это лица, обратившиеся за получение гражданства после соответствующих поручений Александра Лукашенко. Эти поручения самопровозглашенный президент дал во время "Большого разговора" – встречи с представителями общественности, медийного и экспертного сообщества.

Обратите внимание! Ранее Лукашенко уже подписал аналогичный указ, по которому в гражданство Беларуси приняли 248 граждан Украины.

Кроме того, выполняя поручения белорусского лидера, подразделения по гражданству и миграции МВД оформили решение о предоставлении белорусского гражданства в регистрационном порядке 485 гражданам Украины.

Сейчас у комиссии по вопросам гражданства при Президенте Беларуси нет нерассмотренных заявлений о принятии в гражданство. В дальнейшем работа по выполнению поручения Главы государства будет продолжаться,

– говорится в сообщении.

Всего после "большого разговора" около 1,2 тысячи человек, прибывших из Украины, стали белорусскими гражданами.