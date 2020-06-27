Еще больше контроля: за соблюдением карантина будут следить муниципальные патрули
Ранее, придерживаются ли украинцы карантинных ограничений, проверяли полицейские и представители Госпотребслужбы. Из-за роста заболеваемости в стране власти хотят приобщить и муниципальную службу.
Муниципальные патрули будут проверять транспорт
Соответствующее предложение внес на совещании у президента премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Об этом информирует пресс-служба офиса президента.
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Муниципальные патрули будут контролировать работу ночных клубов, городского общественного транспорта. Также, при необходимости, помогут учебным заведениям подготовиться к дистанционной работе.
Каковы результаты предыдущих проверок
Отметим, что в течение последних двух дней правоохранители проверили 6 200 заведений по всей Украины. 355 из них оказались нарушителями карантинных ограничений.
Проверили на соблюдение требований:
- 3500 предприятий торговли;
- 2000 заведений питания;
- 850 ночных клубов и развлекательных заведений.