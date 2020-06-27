Ранее, придерживаются ли украинцы карантинных ограничений, проверяли полицейские и представители Госпотребслужбы. Из-за роста заболеваемости в стране власти хотят приобщить и муниципальную службу.

Муниципальные патрули будут проверять транспорт

Соответствующее предложение внес на совещании у президента премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Об этом информирует пресс-служба офиса президента.

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Муниципальные патрули будут контролировать работу ночных клубов, городского общественного транспорта. Также, при необходимости, помогут учебным заведениям подготовиться к дистанционной работе.

Каковы результаты предыдущих проверок

Отметим, что в течение последних двух дней правоохранители проверили 6 200 заведений по всей Украины. 355 из них оказались нарушителями карантинных ограничений.

Проверили на соблюдение требований:

3500 предприятий торговли;

2000 заведений питания;

850 ночных клубов и развлекательных заведений.

Обратите внимание! С начала карантина полиция уже оформила 14 569 протоколов, начато 176 уголовных производств.