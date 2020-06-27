Раніше, чи дотримуються українці карантинних обмежень, перевіряли поліцейські та представники Держспоживслужби. Через зростання захворюваності в країні влада хоче долучити і муніципальну службу.

Муніципальні патрулі перевірятимуть транспорт

Відповідну пропозицію вніс на нараді у президента прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Про це інформує пресслужба Офісу президента.

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Муніципальні патрулі контролюватимуть роботу нічних клубів, міського громадського транспорту. Також, при необхідності, допоможуть навчальним закладам підготуватись до дистанційної роботи.

Які результати попередніх перевірок

Зазначимо, що протягом останніх двох днів правоохоронці перевірили 6 200 закладів по всій України. 355 з них виявились порушниками карантинних обмежень.



Перевірили на дотримання вимог:

3500 закладів торгівлі;

2000 закладів харчування;

850 нічних клубів та розважальних закладів.

Зверніть увагу! З початку карантину поліція уже оформила 14 569 протоколів, розпочато 176 кримінальних проваджень.