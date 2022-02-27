Еще до окончания предыдущей: в Житомире объявили новую воздушную тревогу

27 февраля во многих городах Украины раздались сирены. В Житомире новая тревога была объявлена еще до того, как предыдущая закончилась.

Всем жителям города необходимо спрятаться в укрытиях для безопасности.

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В Житомире новая воздушная тревога

В этот раз об этом объявили в 23:30. До того как сообщат об отбое, все должны оставаться в укрытиях. К тому же в Житомире действует комендантский час. Людям в Житомире запрещено выходить на улицы с 18 часов вечера.

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