Еще до окончания предыдущей: в Житомире объявили новую воздушную тревогу
27 февраля 2022 , 23:40Читати новину українською
Источник:Суспільне Житомир
27 февраля во многих городах Украины раздались сирены. В Житомире новая тревога была объявлена еще до того, как предыдущая закончилась.
Всем жителям города необходимо спрятаться в укрытиях для безопасности.
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В Житомире новая воздушная тревога
В этот раз об этом объявили в 23:30. До того как сообщат об отбое, все должны оставаться в укрытиях. К тому же в Житомире действует комендантский час. Людям в Житомире запрещено выходить на улицы с 18 часов вечера.