Об этом сообщают российские СМИ. Globus – крупная сеть продуктовых гипермаркетов.

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В России закроют 19 магазинов

В общей сложности по территории всего государства-агрессора закроют 19 гипермаркетов. На 15-й день войны к бойкоту российского рынка присоединились Mars, Sony и Hugo Boss.

Также 10 марта Mitsubishi Electric заявил, что прекращает поставку своей продукции на российский рынок. Причина, которую назвала корпорация, такая же, как и у других – санкции, введенные против России.

На аналогичный шаг пошла и датская пивоваренная компания Carlsberg. Корпорация решила приостановить экспорт пива и других напитков в страну-агрессора.

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