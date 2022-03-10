Про це інформують російські ЗМІ. Globus – велика мережа продуктових гіпермаркетів.

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В Росії закриють 19 магазинів

Загалом по території всієї держави-агресорки закриють 19 гіпермаркетів. На 15-й день війни до бойкоту російського ринку приєдналися Mars, Sony і Hugo Boss.

Також 10 березня Mitsubishi Electric заявив, що припиняє постачання своєї продукції на російський ринок. Причина, яку назвала корпорація, така сама, як і в інших – санкції, введені проти Росії.

На аналогічний крок пішла і данська пивоварна компанія Carlsberg Корпорація вирішила призупинити експорт пива та інших напоїв до країни-агресорки.

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