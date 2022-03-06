Еще не родились на свете люди, которые могут захватить Одессу, – Арестович

Владимир Зеленский в своем последнем обращении сказал о том, что оккупанты готовятся бомбить Одессу. В Офисе Президента подтвердили эти попытки.

Об этом в эфире 24 канала рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. По его словам, оккупанты фиксируются на захвате Одессы.

По теме Россия напала на Украину: хронология основных событий

Арестович: Одесса доказала на деле защиту

Арестович объяснил, что враг сосредоточил усилия на уровне Одессы, а также Херсона и Николаева. Можно сказать, что это единственное оперативное направление, на котором действуют российские захватчики.

Я думаю, что не родились на свете люди, которые могут захватить Одессу, честно говоря,

– успокоил советник главы ОП.

Как отметил он, Одесса и Николаев очень надежно защищены. В течение 2 суток в Одессе сбили 2 самолета противника. В частности, речь идет о российском истребителе Су-32. "Они (Одесса и Николаев – 24 канал) сами это доказали на деле", – заметил Арестович.

Арестович рассказал о тактике врага: смотрите видео 24 канала

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!