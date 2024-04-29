Вечером в Одессе раздался громкий взрыв захватчики запустили по городу баллистические ракеты. Известно, что в результате вражеского обстрела, к сожалению не обошлось без погибших и раненых горожан. Повреждения получили жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

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Погиб от инсульта

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Около 20:44 Олег Кипер сообщил, что количество жертв российского удара по Одессе возросло до четырех человек. Согласно обнародованной информации, из-за атаки погибли три женщины и один мужчина.

Позже, по уточненной информации, выяснилось, что, к сожалению, пострадали 28 человек. Среди них двое детей – 16 и 5 лет, и одна беременная женщина. Четверо раненых по состоянию на данный момент находятся в тяжелом состоянии.

Пока же, как сообщили в Одесской ОВА, в результате удара погибли четыре человека, также убита собака. К сожалению, из-за взрыва у еще одного мужчины произошло нарушение мозгового кровообращения, он также умер.

Еще один мужчина скончался в результате инсульта, спровоцированного атакой. 32 человека ранены, 25 находятся в больницах, среди них двое детей и беременна,

– говорится в сообщении Олега Кипера.

В частности, девочка, которой нет и пяти лет, в крайне тяжелом состоянии. Еще шесть взрослых также в реанимации. Сообщается, что врачи делают все "возможное и невозможное".

Редакция 24 Канала выражает свои соболезнования всем родным и близким погибших в результате подлого вражеского удара. Вечная память!

Что известно о вражеском ударе: коротко